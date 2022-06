Amazon Key arriva in Italia: il corriere consegna i pacchi anche quando non sei a casa

Finalmente il servizio Amazon Key arriva anche in Italia. Si parte da 1.000 condomini di Roma e Milano: il corriere effettua al consegna anche se non sei a casa.

Dite addio al portinaio, non vi serve più. Finalmente anche in Italia arriva il servizio Amazon Key, che consente di ricevere i pacchi anche quando non si è in casa. Per il momento il programma partirà a livello sperimentale – come era successo inizialmente negli USA – in circa 1.000 condomini selezionati a Roma e Milano.

Amazon Key funzionerà grazie ai servizi di Laserwall, un servizio che consente di installare delle bacheche smart negli androni dei condomini.

Il corriere riceve l’accesso all’edificio e non dovrà quindi più citofonare per forza per farsi aprire. Come anticipato, inizialmente Amazon Key funzionerà esclusivamente nei condomini che si sono rivolti ai servizi di Laserwall, circa 1.000 nelle due principali metropoli del nostro paese.

Il corriere viene identificato dal cloud di Amazon, che ne verifica l’identità. Il corriere ovviamente può entrare nell’edificio esclusivamente durante la consegna dei pacchi, finito il turno di lavoro l’accesso viene revocato. L’idea è che in questo modo il cliente non deve più vivere nell’ansia perenne di non essere a casa quando avviene la consegna. Il pacco viene consegnato a prescindere.

Laserwall è una bacheca smart: consente ai condomini di condividere informazioni di pubblica utilità e mostra anche alcune offerte speciali provenienti dai migliori professionisti della zona. Le bacheche di Laserwall sono già montate nei condomini di oltre 12 regioni italiane.

E per chi non abita in un condominio? Negli USA Amazon Key copre anche le case indipendenti, grazie ad una serie di accessori che il cliente può richiedere e ricevere a casa: basta una telecamera compatibile con Alexa e una serratura con tastierino alfanumerico. La soluzione scelta temporaneamente per l’Italia è solo un esperimento, in futuro Amazon potrebbe valutare altre opzioni per la consegna Amazon Key. È solo questione di tempo.