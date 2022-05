Xenoblade Chronicles 3: nuove immagini e clip di gameplay

Xenoblade Chronicles 3 è tornato a mostrarsi in una nuova serie di immagini e clip di gameplay che ci permettono di vedere nuovamente il titolo in azione. I contenuti, pubblicati da Monolith Soft sul profilo twitter ufficiale del gioco, comprendono una breve clip dedicata alla Talent Art per la classe Xephyr di Mio e due immagini che svelano il ritorno del sistema di creazione delle gemme.

Si tratta di un sistema già noto ai fan della serie che permette ai giocatori di creare ed equipaggiare delle gemme, capaci di potenziare le loro statistiche, come ad esempio l’attacco, la capacità di difesa, la velocità di recupero e così via.

Per quanto riguarda la clip, invece, le immagini ci permettono come dicevamo di vedere in azione la Talent Art Gemini Strike per la classe Xephyr di Mio, una delle tante che potremmo sfruttare in battaglia durante l’avventura.

In questa storia che collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Mio, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.