Xbox Game Pass: annunciati i primi giochi di giugno 2022

Microsoft ha annunciato ufficialmente i primi giochi di giugno in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass. In realtà, alcuni titoli della lista come Assassin’s Creed Origins e For Honor Marching Fire erano già stati scoperti tramite la sezione dei giochi in arrivo, ma a questi si aggiungono tanti altri titoli di rilievo come ad esempio la Master Collection di Ninja Gaiden.

Vediamo la lista completa dei primi titoli in arrivo a giugno su Xbox Game Pass:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) – 1 giugno 2022

Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC) – 2 giugno 2022

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console e PC) – 7 giugno 2022

Chorus (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 7 giugno 2022

Disc Room (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 7 giugno 2022

Spacelines from the Far Out (Console e PC) ID@Xbox – 7 giugno 2022

In attesa di scoprire quali saranno gli altri titoli in arrivo questo mese nel catalogo di Xbox Game Pass, vi ricordiamo che l’edizione Marching Fire di For Honor introduce la fazione di Wu Lin, con quattro nuovi eroi giocabili, nuove modalità di gioco, ulteriori caratteristiche nonché una rielaborazione grafica generale applicata anche a tutto il resto dei contenuti.

Mentre la Ninja Gaiden: Master Collection include le versioni rimasterizzate di Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.