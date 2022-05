The Boys 3: il video di Soldier Boy con il suo messaggio contro alcol e droghe

Il 3 giugno arriverà su Prime Video The Boys 3, la terza stagione della serie tratta dal fumetto di Garth Ennis. Per promuovere l’uscita del telefilm è stato diffuso un video in cui il Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles (da poco uscito dall’esperienza con Supernatural) registra uno spot contro l’uso di droghe ed alcol, un messaggio in contrasto con le abitudini dello stesso personaggio.

Ecco il video di The Boys 3 con Soldier Boy ed il suo spot.

La terza stagione dello show arriverà il 3 giugno: nel frattempo è arrivato su Prime Video lo spin-off animato, Diabolical. La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.

