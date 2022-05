Sonic the Hedgehog 3: gli sceneggiatori parlano dell’introduzione di Shadow

In Sonic the Hedgehog 3 comparirà anche il personaggio di Shadow. Gli sceneggiatori del film hanno parlato di alcuni elementi legati alla sua introduzione.

Gli sceneggiatori di Sonic Patrick Casey e Josh Miller hanno di recente parlato al Comic-Con tenutosi presso il Klamath Community College, ed hanno fatto alcune dichiarazioni sul personaggio di Shadow e sulla sua presenza in Sonic the Hedgehog 3.

Ecco cosa hanno detto:

Il fatto che sia chiaro che Shadow sia presente nel franchise ci permette di dire che vorremo unire degli elementi di Sonic Adventure 2 e di Shadow the Hedgehog, il videogioco spin-off.

In Sonic Adventure 2 viene rivelato che il personaggio di Shadow è una creazione genetica di Gerald Robotnik, il nonno di Ivo “Eggman” Robotnik. E con Shadow che è il principale antagonista del gioco, eroi e villain si dovranno unire per contrastarlo. Nonostante Shadow sembri morire alla fine del gioco, riapparirà nel 2005 in Shadow the Hedgehog.

Questa, invece, è la sinossi di Sonic 2, uscito ad aprile al cinema:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.