Nothing Phone (1): il produttore svela le caratteristiche principali prima del lancio

In vista del lancio ufficiale del Nothing Phone (1), l'azienda di Carl Pei ha pubblicato un recap di tutte le notizie ufficiali emerse fino ad ora.

In vista del lancio ufficiale del suo primo smartphone, la Nothing di Carl Pei fa il recap di tutte le notizie ufficiali emerse fino ad ora. Questa estate verrà presentato il Nothing Phone (1), primo smartphone del giovane brand. Dopo il successo delle cuffie tws Ear (1), l’aspettativa è piuttosto alta — anche se una presunta scheda tecnica emersa online lascia alquanto a desiderare.

Quindi, cosa bisogna aspettarsi del Nothing Phone (1)? La lista è breve ma molto promettente:

le cornici saranno realizzate in alluminio trasparente la scocca sarà trasparente, tant’è che è stato fatto un approfondito lavoro di design per rendere i componenti interni piacevoli alla vista ci sarà la ricarica wireless il processore è realizzato dalla Qualcomm niente graffi la data della presentazione uscirà molto presto!

Questo è tutto ciò che è certo e ufficiale, ma come anticipavamo poco sopra, conosciamo anche qualche dettaglio ufficioso. Secondo una scheda tecnica apocrifa pubblicata in rete, il Nothing Phone (1) avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Troviamo poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica. Tra pochissimo ne sapremo di più.