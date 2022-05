La solitudine dello spazio: dal 10 giugno il libreria il volume a fumetti di Tillie Walden

Bao Publishing annuncia l’uscita di La solitudine dello spazio di Tillie Walden, disponibile il libreria dal 10 giugno 2022, di cui vi mostriamo la cover e un piccolo assaggio.

Sono bastati due libri, Su un raggio di sole e Mi stai ascoltando?, entrambi nel catalogo Bao, perché Tillie Walden conquistasse i lettori di tutto il mondo. Prima, ha pubblicato diverse storie – ora racchiuse in questo volume – che anticipavano i temi che avrebbero fatto esplodere il suo talento: amore, relazioni, alienazione e identità queer uniti al suo sconfinato immaginario visivo. Un’uscita imperdibile per conoscere meglio l’autrice americana voce della generazione Z, tra le più giovani vincitrici del Premio Eisner.

Tillie Walden è considerata da molti “il futuro del Fumetto”. Questo volume raccoglie le storie che l’hanno fatta notare e ne hanno sancito l’enorme talento. La fine dell’estate è una complessa saga familiare in un mondo gelato e distopico; Amo questa parte è una lettera d’amore che sforza i limiti del medium fumetto per espanderne le possibilità comunicative e Una città dentro è una storia di scoperta e rivelazione di sé con pochi eguali al mondo.

In appendice, storie sperimentali dell’autrice fra i 16 e i 20 anni, quando frequentava il Center for Cartoon Studies, che l’ha portata a trasferirsi da sola, giovanissima, in Vermont. Questo libro è uno sguardo nella mente creativa di un talento illuminato e purissimo.

Tillie Walden è una fumettista e illustratrice di Austin, Texas, classe 1996. Dopo aver conseguito il diploma in Belle Arti al Center for Cartoon Studies in Vermont, ha esordito nel mondo del fumetto con graphic novel quali The End of summer (2015), vincitore di un Ignatz Award, I love this part (2016), candidato al premio Eisner nella categoria migliore numero unico/One shot, A City Inside (2016) e il titolo con cui ha vinto il suo primo premio Eisner, Spinning (2017), uscito per First Second Books (tradotto in Italia nel 2018 da Oscar INK con il titolo Trottole). Nel 2020, BAO Publishing pubblica in Italia il suo graphic novel successivo, Su un raggio di sole, (vincitore del Los Angeles Book Prize nel 2018) e nel 2021 il suo nuovo lavoro Mi stai Ascoltando?, vincitore di un nuovo prestigioso Eisner Award nella categoria Miglior Graphic Novel. Per altre informazioni, visitate il sito tilliewalden.com.

