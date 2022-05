Johnny Depp suonerà il 17 luglio all’Umbria Jazz

Mentre è attesa la sentenza del processo intentato da Johnny Depp nei confronti di Amber Heard per diffamazione, è stata diffusa la notizia che il popolare attore americano il 17 luglio arriverà a Perugia per l’Umbria Jazz 2022, dove accompagnerà Jeff Beck come chitarrista della band.

L’esibizione di Jeff Beck con Johnny Depp chiuderà l’Umbria Jazz 2022. Questo l’annuncio fatto dal sito della manifestazione:

Uno dei più grandi chitarristi di sempre a Umbria Jazz il 17 luglio, Arena Santa Giuliana. Jeff Beck ha reso noto che Johnny Depp farà parte della sua band in veste di chitarrista.

Per coloro i quali non lo sapessero Johnny Depp ha da sempre coltivato la passione per la chitarra, ed arrivò nei primi anni Ottanta a Los Angeles proprio con l’obiettivo di sfondare con la sua band rock. Successivamente intraprese la carriera da attore grazie ad un suggerimento di Nicolas Cage. Depp ha formato nel 2015 una band assieme ad Alice Cooper ed a Joe Perry degli Aerosmith, chiamata gli Hollywood Vampires, con i quali ha pubblicato due album, e con cui si è esibito in diversi tour mondiali.

Ricordiamo che l’Umbria Jazz 2022 si terrà a Perugia dall’8 al 17 luglio.

