iPad 6 mini compatibile con ricarica MagSafe grazie a una cover

Una cover ha reso i nuovi iPad 6 mini con la tecnologia MagSafe per quel che riguarda la ricarica wireless, come spiegato da The Verge.

I nuovi iPad mini rilasciati da parte di Apple non offrono il supporto alla tecnologia MagSafe della compagnia che permette in diversi casi di sfruttare la soluzione magnetica presente sul retro per vari utilizzi, fra cui anche la wireless che può essere ottenuta grazie alle powerbank in grado fornire energia ai dispositivi. La feature dei magneti risulta particolarmente comoda, e gli iPad mini di nuova generazione possono fruire del tutto grazie a un’azienda che ha avuto modo di fornire una soluzione.

Si parla di una cover che fornire la feature in questione, con Ipitaka che ha pensato bene di studiare un sistema senza quasi alcun tipo di o limitazione o problematiche in tal senso, con questa che ha infatti una custodia protettiva al prezzo di 79 dollari (qui il link della pagina ufficiale) e una base di ricarica (qui la pagina ufficiale) che tiene sollevati i dispositivi e offre posto per anche un ulteriore articolo. Questa permette, proprio come la cover appena citata, di ricaricare in maniera wireless i device.

La cover rende quindi gli iPad mini di sesta generazione compatibili con la ricarica MagSafe, seppur nel processo che porta l’energia fino alla porta USB di tipo C dei device, quest’ultima viene purtroppo totalmente bloccata, non consentendo di conseguenza la ricarica cablata finché la cover è inserita e neanche eventuali spostamenti di dati attraverso i cavi.

C’è comunque da dire che la cover ha anche l’obiettivo di risultare come particolarmente resistente al fine di riuscire a proteggere i dispositivi delle cadute, nonostante per gli schermi non sia inclusa questo tipo di funzionalità, e sarebbe bene quindi per tutti gli utenti che decidano di optare per questo tipo di offerta di munirsi anche di una protezione aggiuntiva per il display dei gioiellini di Apple.