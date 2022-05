Elon Musk conferma: Tesla non sta aprendo una fabbrica in India

Elon Musk ha confermato di recente il fatto che Tesla non ha intenzione al momento di aprire alcun tipo di fabbrica per quel che riguarda l'India.

Si è di recente ha parlato di Tesla avrebbe potuto avere modo di stabilire una vera e propria fabbrica nel territorio dell’India, con infatti anche un vero e proprio invito che parlava di una specifica zona particolarmente grande utile per permettere alla compagnia di svolgere le proprie operazioni al meglio, fornendo quindi anche un grosso boost a tutto il paese.

C’da dire che il noto CEO di Tesla, Elon Musk, ha però avuto di recente modo di smentire il tutto, confermando infatti che al momento non c’è alcun tipo di piano per Tesla in merito allo stabilirsi in india, con la prossima fabbrica che non sarò costruita nel paese.

Non si parla di una semplice scelta del territorio, visto che l’imprenditore ha sottolineato che ciò cambierà, forse, e solamente in un secondo momento, non appena l’india permetterà la vendita dei suoi veicoli e servizi.

Al momento non ci sono notizie specifiche in merito a quando una situazione di questo tipo potrà avvenire, ma quello che è sicuro è che il commento del CEO di Tesla ha al momento bloccato ogni tipo di speculazione per l’arrivo del colosso nel territorio indiano.