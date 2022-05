Dontnod: lo studio di Life is Strange farà un annuncio oggi

Dontnod, lo studio di Life is Strange e Vampyr, ha pubblicato un tweet nella serata di ieri in cui dichiara che farà un annuncio oggi. L’annuncio in questione riguarderà il prossimo progetto a cui il team sta ormai lavorando da tempo.

Un uccellino ci ha detto che se tornate qui domani, vi daremo alcune notizie e magari anche qualche indizio su ciò a cui stiamo lavorando.

A little birdie told us that if you come back here tomorrow, you'll see some news from us and maybe even get some clues as to what we've been working on! — DONTNOD (@DONTNOD_Ent) May 30, 2022

In realtà, il tweet non contiene molte informazioni e quindi è molto difficile anche solo immaginare di quale progetto si stia parlando. Da notare, inoltre, che nel testo semplicemente espresso che ci verranno forniti degli indizi sui progetti in lavorazione quindi è anche possibile che alla fine ciò non si traduca in un vero e proprio annuncio. Ciò che sappiamo, però, è che il team di Life is Strange è attualmente al lavoro su diversi progetti e uno di questi potrebbe essere annunciato proprio oggi. Vampyr 2 potrebbe essere una possibilità, ma non è da escludere il lancio di una nuova IP. Per scoprirlo non ci resta dunque che attendere.

Vi ricordiamo che Dontnod è lo studio francese noto per aver messo la propria firma sui primi due titoli dell’acclamata serie Life is Strange. Oltre a Life is Strange 1 e 2, ha realizzato anche il gioco di ruolo Vampyr, l’avventura Twin Mirror ed il meno recente Remember Me.