Dontnod diventa Don’t Nod e mostra un teaser dei giochi in sviluppo

Dontnod Entertainment cambia nome e logo e diventa Don’t Nod. L’annuncio del rebranding è stato accompagnato da un teaser che suggerisce i temi e le atmosfere dei nuovi giochi in sviluppo. Nel breve teaser pubblicato da Don’t Nod, si può osservare come il nuovo logo ufficiale si staglia in mezzo agli scenari virtuali di sette diverse esperienze interattive: in una scena si può osservare il nuovo logo disegnato su di una videocassetta, mentre in altri frammenti della clip il logo risulta essere impresso sulla neve, scavato nella roccia o proiettato su di uno sfondo spaziale.

Diversamente da quanto ipotizzato dunque, il reveal di Don’t Nod non si è concretizzato nell’annuncio di un nuovo titolo, bensì in una sorta di piccola anticipazione su quelle che saranno le atmosfere dei prossimi giochi in sviluppo presso lo studio francese.

Abbiamo inserito l’apostrofo e lo spazio fra le parole per abbracciare appieno il significato di DON’T NOD”, si legge nel comunicato stampa del team. “Queste parole rappresentano la nostra tendenza a non essere convenzionali come azienda e nei giochi che creiamo: in tal senso non annuiamo di fronte alle direttive di qualcun altro. Sono molto orgoglioso del percorso che DON’T NOD ha compiuto negli ultimi quattordici anni”, ha dichiarato il CEO Oskar Guilbert. “L’azienda si è evoluta sotto molti aspetti e con la forte volontà di aprire la strada alla creazione e alla produzione di un intrattenimento significativo, attraverso storie originali e con cui relazionarsi.

Vi ricordiamo che Dontnod è lo studio francese noto per aver messo la propria firma sui primi due titoli dell’acclamata serie Life is Strange. Oltre a Life is Strange 1 e 2, ha realizzato anche il gioco di ruolo Vampyr, l’avventura Twin Mirror ed il meno recente Remember Me.