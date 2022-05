Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers: uno special Sky sulla nuova serie

Sky ha rilasciato uno speciale video di otto minuti per presentare la nuova serie Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, in arrivo il 2 giugno.

Sky ci porta con uno special di otto minuti alla scoperta della serie tv Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, un incredibile salto dentro le vite professionali e personali dei giocatori e di tutte le persone che hanno gravitato attorno a una delle squadre di basket più amate e ammirate di sempre: i Los Angeles Lakers degli anni Ottanta.

La serie narra del decennio che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. In concomitanza con la partenza delle NBA Finals, il 2 giugno i dieci episodi della serie saranno tutti disponibili dalle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW (seguirà la messa in onda, due episodi per volta, ogni giovedì).

Ricchissimo il cast: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Al loro fianco Jason Segel (How I Met Your Mother) nei panni di Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in assistente coach della squadra; Adrien Brody interpreta il coach Pat Riley; Michael Chiklis nei panni del coach dei Boston Celtics Red Auerbach; e Sally Field in quelli di Jessie Buss, madre di Jerry Buss.

Winning Time è tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, è scritta da Max Borenstein (Godzilla) e prodotta da Adam McKay, che ha anche diretto il primo episodio.

Sinossi della serie:

A partire dall’arrivo dell’imbattibile Earvin “Magic” Johnson nel 1979, inizia “Showtime”, l’età dell’oro dell’NBA: i Los Angeles Lakers diventano leggende del basket, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia e diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento.

Il decennio dei Lakers è spettacolare: le decisioni (a volte folli) del milionario Jerry Buss, proprietario della squadra, l’arrivo di Magic Johnson, i colpi di testa di Jerry West, le scelte di gioco di Pat Riley e la nascita di una vera e propria dinastia sportiva. Uno spettacolo in cui scena e retroscena si intrecciano: il gioco, la sieropositività, la fama, la discriminazione razziale.

Leggi anche: