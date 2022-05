Top Gun: Maverick guadagna 248 milioni e diventa la migliore apertura di Tom Cruise al cinema

I 248 milioni di dollari incassati a livello mondiale da Top Gun: Maverick durante i suoi primi giorni di proiezione nelle sale cinematografiche hanno permesso al lungometraggio di diventare la migliore apertura di sempre per un film con Tom Cruise.

Fuori dagli Stati Uniti Top Gun: Maverick ha guadagnato 124 milioni di dollari, ed è diventato la migliore apertura per un film con Tom Cruise in 32 Paesi. Si tratta, inoltre, della seconda migliore apertura per un lungometraggio della Paramount dopo Transformers: L’Era dell’Estinzione.

Il precedente film con Tom Cruise che rappresentava il miglior esordio per un lungometraggio con l’attore fino ad ora era Mission: Impossible – Fallout, che è stato superato del 28% dagli incassi di Top Gun: Maverick.

Ottimi i guadagni anche in Italia, considerando i 4 milioni di euro di incassi che rendono il lungometraggio la seconda migliore apertura del 2022. Questa è la sinossi del film:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.