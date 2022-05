Star Wars: Tales of Jedi uscirà su Disney+ in autunno

Durante l'autunno verrà distribuita su Disney+ la serie animata Star Wars: Tales of Jedi, in cui compariranno personaggi come il Conte Dooku, Qui-Gon Jinn e Ahsoka.

Un’altra serie antologica su Star Wars verrà sviluppata e distribuita su Disney+: stiamo parlando di Star Wars: Tales of Jedi, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal prossimo autunno. Il titolo trae spunto da una serie a fumetti ambientata nel periodo della Vecchia Repubblica.

In Star Wars: Tales of Jedi compariranno personaggi come il Conte Dooku, Qui-Gon Jinn e Ahsoka. Liam Neeson darà voce proprio al personaggio di Qui-Gon, riprendendo a interpretare la parte dopo essere comparso nella vecchia trilogia. Ecco alcune immagini da Star Wars: Tales of Jedi che mostrano le origini di Ahsoka.

Learn the origins of Ahsoka. Tales of the Jedi is coming Fall 2022 to @disneyplus. pic.twitter.com/svTt7ZKQ9P — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

Durante il panel dedicato della Star Wars Celebration è stato mostrato il primo episodio della serie Tales of Jedi che racconta le origini di Ahsoka. Il titolo della puntata è “Life and Death”. La storia mostrerà la nascita del character, ed alcune avventure vissute con la madre.

Questa nuova serie animata arriva dopo il successo di progetti lanciati in precedenza come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Durante la Star Wars Celebration è stato anche annunciato lo sviluppo della seconda stagione di Star Wars: Visions, che adatta in versione anime le storie dell’universo di Guerre Stellari.