Redmi 11 5G: leak avrebbe svelato tutte le specifiche tecniche

Mentre Xiaomi e Redmi non hanno ancora avuto modo di annunciare quali saranno gli effettivi dei Redmi 11 5G, pronti a giungere sul mercato al fine di migliorare quanto visto fino a oggi Redmi 10 e introdurre anche il supporto al 5G per la serie, un leak avrebbe avuto modo di fornire tutte le specifiche tecniche agli utenti, in attesa di scoprire maggiori dettagli sui nuovi dispositivi budget.

Stando a quanto anticipato, i dispositivi in questione si presenteranno con all’interno il SoC MediaTek Dimensity 700, con processo a 7nm e setup formato da due core ARM Cortex-A76 con clock di 2,2 GHz e un totale di 6 ARM Cortext-A55 con clock di 2 GHz, mentre la scheda video utilizzata sarebbe una Mali-G57 MC2. Dovrebbe essere stato scelto dal colosso un pannello da 6,58 pollici LCD con risoluzione Full HD+ e 90 di Refresh Rate, con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione.

Sembra che per le fotocamere sarà presente una 50 MP e una 2 MP sul retro, seppur al momento non sia chiaro quale tipo di sensore quest’ultimo sia, anche se non si tratterà purtroppo di un grandangolare. Per i selfie si parla invece di solamente 5 MP. Per la batteria dovrebbe essere presente una cella da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a ben 18 W.

Stando a quello che sappiamo, il costo dovrebbe essere di circa 180 dollari per la versione base, anche se al momento non ci sono ancora date precise per l’eventuale debutto anche in Italia. Lo smartphone in questione dovrebbe presentarsi tuttavia come anticipato nel corso del mese di giugno 2022, il che suggerisce quindi che il reveal è particolarmente vicino e che la compagnia avrà quindi presto modo di fare chiarezza in merito al tutto, svelando con precisione i vari dettagli del device in questione.