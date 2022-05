Oggi è previsto un violento attacco informatico contro l’Italia

Questo weekend il collettivo hacker Killnet è tornato a minacciare l’Italia. Il gruppo di criminali informatici schierato a sostegno del Cremlino ha promesso un violento attacco informatico contro il nostro paese. È previsto per oggi. «Sarà un colpo irreparabile all’Italia», hanno intimato gli hacker russi.

Recentemente Killnet ha messo KO i siti delle principali istituzioni del nostro paese: una mezza dozzina di ministeri, incluso Esteri e Difesa, oltre che il sito del Consiglio Superiore della magistratura e quello della Polizia di Stato. Fino ad oggi Killnet ha colpito i suoi obiettivi con violenti attacchi DDoS estremamente sofisticati (e quindi in grado di bypassare le normali misure di sicurezza). Operazioni, dunque, atte a congestionare le infrastrutture di rete dei siti attaccati, ma tendenzialmente non in grado di creare danni irreparabili. Basti pensare che tutti i portali colpiti sono tornati operativi in pochi giorni.

Non stiamo parlando degli attacchi ransomware, quelli in grado di cifrare o distruggere i dati della vittima, creando danni enormi (pensate alla possibilità che la PA perda dati indispensabili per il corretto funzionamento dei servizi pubblici). Secondo gli inquirenti, gli hacker avrebbero anche tentato – senza successo – di sottrarre informazioni sensibili dai terminali del Ministero dell’interno e della Polizia di Stato.

Questa volta però Killnet alza l’asticella, promettendo un’azione devastante. Forse contro le banche e i conti corrente utilizzati dagli italiani. La minaccia è stata postata in una delle chat utilizzate dal collettivo. Nello stesso messaggio gli hacker hanno anche lanciato una sfida ad Anonymous Italia, il collettivo che, qualche giorno fa, aveva sferrato una piccola controffensiva contro Killnet.

Nel frattempo le istituzioni invitano a mantenere la calma. «Non serve un atteggiamento isterico», aveva dichiarato il sottosegretario Franco Gabrielli. Se ogni volta che che c’è un attacco ‘Dos’ pensiamo che il Paese è alla mercé di potenze straniere non si capisce il livello di minaccia».