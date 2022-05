La classifica dei CEO più pagati al mondo: Elon Musk nel 2021 ha guadagnato 23,5 mld di dollari

Come di consueto, Fortune ha stilato la classifica dei CEO più pagati nel corso dell’anno passato. Senza grosse sorprese, nel 2021 la classifica è stata dominata da Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX. Ha ricevuto 23,5 miliardi di dollari.

La cifra non include solamente i salari percepiti per il ruolo di CEO (che peraltro Musk non prende), ma anche eventuali bonus di produzione, rimborsi e altri benefit. Nel caso specifico di Musk, la cifra esorbitante dipende quasi interamente dal fatto che l’anno scorso il miliardario ha potuto esercitare alcune opzioni in scadenza.

Come ha ribadito più volte lo stesso imprenditore, Elon Musk non percepisce un vero e proprio stipendio, ma riceve dei bonus in opzioni e altri prodotti finanziari al raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari. Nel 2021 Tesla ha battuto ogni suo record, sia per il numero di vetture consegnate sia per i profitti raggiunti. Per Elon Musk era dunque arrivato il momento di passare all’incasso.

Subito dopo di lui, nella classifica troviamo Tim Cook. Il CEO di Apple ha ottenuto 770,5 milioni di dollari, cifra che anche in questo caso include sia il suo stipendio base, che le azioni Apple ricevute e eventuali altri benefit e compensi.

Seguono Jensen Hyang di NNVIDIA (561 milioni di dollari), Reed Hastings di Netflix (453,5 milioni di dollari) e Leonard Shleifer di Regeneron Pharmaceuticals (452,9 milioni di dollari), che è praticamente l’unico nella top 10 a non lavorare per un’azienda tech o attiva nel campo delle telecomunicazioni. Satya Nadella, il CEO di Microsoft, si è fermato in settima posizione, con un compenso di 309,4 milioni di dollari. Subito dopo di lui, in ottava posizione, troviamo il famigerato CEO di Acrivision Blizzard Robert A. Kotick, con 296,7 milioni di dollari.