Embracer fonda l’Embracer Games Archive per preservare ogni gioco che sia mai stato pubblicato

Embracer Group ha annunciato la nascita dell’Embracer Games Archive, un gigantesco archivio di videogiochi che ha lo scopo di “archiviare e salvare quanto più possibile dell’industria videoludica”. L’archivio, situato a Karlstad in Svezia, contiene attualmente circa 50.000 titoli, console e accessori del passato.

Immagina un luogo in cui tutti i videogiochi fisici, le console e gli accessori sono raccolti nello stesso posto“, recita il messaggio del CEO di Embracer Games Archive, David Boström pubblicato su una sezione dedicata del sito di Embracer. “E pensa a quanto ciò potrebbe significare per la cultura dei giochi e per consentire la ricerca sui videogiochi. Questo viaggio è appena iniziato e siamo in una fase iniziale.

Nell’Embracer Games Archive, crediamo che i giochi rappresentino un patrimonio che vale la pena celebrare e salvaguardare per il futuro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo archiviare e salvare quanto più possibile dell’industria dei videogiochi