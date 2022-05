Elden Ring: annunciata la guida completa ufficiale del gioco

FromSoftware e Kadokawa hanno annunciato una Guida Completa Ufficiale di Elden Ring, un libro composto da oltre 600 pagine con tanti contenuti esclusivi e segreti da svelare. Nello specifico la guida conterrà:

Mappe per tutti i dungeon del gioco

La posizione di oggetti, equipaggiamenti e NPC

Informazioni sulla progressione delle quest e per la storia principale

Una guida su come raggiungere tutti i finali e sugli eventi, missioni e NPC che possono essere facilmente persi

Spiegazione dettagliata sui sistemi di gameplay, sugli effetti di stato, sulle caratteristiche, sul potenziamento delle armi e sulle Ceneri di Guerra

Strategie e suggerimenti per la Nuova Partita+

Guide e strategie per gli oltre 100 boss del gioco, con le loro caratteristiche, gli attacchi e le debolezze

Per il momento, la guida completa ufficiale di Elden Ring è stata annunciata solo per il mercato giapponese, ma non è escluso che la guida possa arrivare anche in occidente, dato l’enorme successo del titolo. Del resto, si tratta non solo di uno strumento utile per chiunque sia desideroso di esplorare più a fondo l’Interregno, ma anche di uno splendido oggetto da collezione.

La data d’uscita per la guida completa ufficiale di Elden Ring su Amazon Japan è fissata al 22 luglio 2022 e sarà venduta al prezzo di 2970 yen (circa 21 euro), per ora solo in versione cartacea e non digitale.