Apple VR: il trademark RealityOS suggerisce un debutto vicino?

Mentre non ci sono molte novità ufficiali in merito al futuro dei nuovi VR di Apple e a quando questi avranno modo di venire lanciati sul mercato, c’è da dire che un recente report potrebbe aver fornito informazioni in merito quali saranno i nuovi dispositivi per la realtà virtuale del colosso di Cupertino. Stando a quello che sappiamo, RealityOS sarebbe il nuovo sistema operativo specifico per questo settore e ormai per fortuna pronto al debutto.

Non è la prima volta in cui il colosso di Cupertino registra dei trademark in prossimità dell’annuncio di alcune proprie novità per quel che riguarda il mondo del software, e abbiamo in questo specifico caso a che fare con un ulteriore indizio simile, con Apple infatti avrebbe modo di chiamare il sistema operativo dei suoi dispositivi parlare proprio RealityOS, di conseguenza un nome particolarmente simile a quanto visto da parte della compagnia per quel che concerne bene o male tutti su dispositivi in commercio.

Il tutto è stato scoperto da Parker Ortolani, anche se al momento non sappiamo sé e quando la compagnia sarà in grado di annunciare in via ufficiale i dispositivi e i sistemi operativi che saranno all’effettivo di volta in volta usati per quel che riguarda il mondo della realtà virtuale.

Di sicuro, un’anticipazione di questo tipo suggerisce che non servirà aspettare ancora molto tempo, mentre non mancano di certo i fan che non vedono l’ora di poter scoprire ulteriori novità in merito a quelli che saranno i piani di Apple per il lancio dei primi device legati al mondo della realtà virtuale. Si parla ormai da tempo infatti del tutto, e questi stando a quello che sappiamo potrebbero addirittura avere modo di venire svelati e lanciati sul mercato già nel corso del 2022, come anticipato a più riprese dal noto leaker Mark Gurman, sempre pronto a fornire delle grosse anticipazioni per qualcosa nel mercato di dispositivi Apple.