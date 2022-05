WhatsApp: le reazioni per le foto stanno per migliorare

Il team di WhatsApp punta a migliorare con un nuovo aggiornamento le reazioni per le storie della piattaforma di messaggistica in continua evoluzione.

Come hanno avuto modo di riportare le pagine di WABetaInfo, sempre pronte ad anticipare per quel che riguarda la piattaforma di WhatsApp novità prima che queste abbiano modo di venire annunciate, si parla di un nuovo update per le reazioni del piattaforma, le quali dopo essere state aggiunte per tutti gli utenti sembrano pronte anche a migliorare per quel che concerne le foto.

Il piano sembra quello di fornire dei risultati in maniera decisamente più dettagliata e utile, con uno specifico menu particolarmente intuitivo da visualizzare. Stiamo parlando specifico di uno dei classici miglioramenti delle feature dell’app della compagnia che arrivano dopo che queste sono state inserite, in quanto gli sviluppatori continuano a lavorare al fine di migliorare ogni singola funzione presente sulla nota app di messaggistica che fa parte di Meta.

In questo caso il cambiamento sarebbe quello di permettere agli utenti di capire chi ha messo delle emoji e quali alle proprie foto senza che sia necessario aprire gli album, con la possibilità infatti di ottenere un vero e proprio menu dedicato pensato per ottenere maggiori informazioni in tal senso, senza accedere alla galleria.

Ovviamente, dopo aver inserito le reazioni in netto ritardo rispetto ad ulteriori app di messaggistica, il team di Meta sta lavorando al fine di migliorarle nettamente. Infatti dopo il nuovo aggiornamento di cui si parla grazie a WABetaInfo, che dovrebbe avere modo nel arrivare nel giro di qualche tempo – nonostante non ci sono ancora novità in tal senso – è quasi sicuro che avremo modo di avere a che fare con ulteriori miglioramenti delle feature in questione, che sta venendo sin da subito dopo il lancio supportata da molti utenti che sfruttano infatti le utili e veloci reazioni in vari contesti con i propri contatti.