State of Play: Shuhei Yoshida invita a leggere attentamente l’annuncio dell’evento

Shuei Yoshida, l’attuale capo della divisione indie di PlayStation, ha invitato gli utenti a leggere attentamente l’annuncio del prossimo State of Play del 2 giugno, probabilmente per evitare che si creino aspettative eccessive al riguardo. In particolare ha sottolineato il passaggio relativo ai contenuti presentati durante l’evento.

Leggete con attenzione: I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2″ ha ribadito Yoshida nel tweet.

Read carefully “We’ll have some exciting reveals from our third-party partners, plus a sneak peek at several games in development for PlayStation VR2.” — Shuhei Yoshida (@yosp) May 27, 2022

Shuei Yoshida ha preferito dunque mettere in chiaro le cose sin dall’inizio, per evitare che i fan, presi dall’entusiasmo, si lascino andare a qualche previsione un po’ troppo ambiziosa. Per dirla in poche parole: non aspettatevi God of War Ragnarok o altri titoli dei PlayStation Studios. Quest’evento sarà dedicato esclusivamente ai titoli terze parti e con un focus particolare sui progetti VR.

Una scelta che risulta essere tra l’altro del tutto in linea con gli ultimi leak che preannunciavano l’arrivo di uno Showcase più corposo a settembre. Vi ricordiamo che il prossimo State of Play sarà trasmesso giovedì 2 giugno 2022 alle 23:59 italiane e durerà circa 30 minuti.