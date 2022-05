Samsung avrebbe ridimensionato i suoi piani per la produzione di smartphone nel 2022

Come di recente riportato dalla testata finanziera sudcoreana Maeil Business News e ripreso da SamMobile e The Verge, Samsung potrebbe ridurre di 30 milioni di unità i suoi obiettivi per quel che riguarda la produzione degli smartphone nel corso del 2022. Parliamo di una compagnia che oramai grazie ai suoi dispositivi ha avuto modo di dominare il settore, presentandosi in ottimi stato per quel che riguarda moltissimi segmenti del mercato, passando dai pieghevoli alla fascia bassa e alle media e alta.

C’è da dire però che l’anno 2022 risulta particolarmente negativo, e che di conseguenza la compagnia potrebbe passare dal voler produrre 310 milioni di smartphone in tutto il mondo a ben 280 milioni, di certo non una cifra bassa, ma che comunque deriva dalla necessità di avere a che fare con alcuni problemi del mondo intero che stanno creando molteplici limitazioni per consumatori e produttori.

Ovviamente la crisi delle scorte non fa che aumentare il problema, considerando che questa nonostante le varie analisi che anticipano dei miglioramenti nel corso dell’anno ha ancora modo di risultare presente per quel che riguarda il settore dei telefoni in tutto il mondo, con anche i problemi economici e la guerra scoppiata in Ucraina in seguito all’attacco della Russia che non hanno di certo migliorato la situazione. Sono infatti riportati dei grossi cali da parte di diverse compagnie, con miglioramenti attesi per i prossimi mesi.

Al momento Samsung non ha ancora avuto modo di commentare in alcun modo la situazione, con ulteriori novità che potrebbero presentarsi nel giro di qualche mese non appena il colosso avrà deciso di fare chiarezza in via ufficiale del tutto, ridimensionando di conseguenza le proprie aspettative anche per quel che riguarda le pretese degli azionisti che investono di giorno in giorno nelle potenzialità dell’azienda tech.