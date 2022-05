Windows 11: il grosso update del 2022 si avvicina

Il grosso aggiornamento di Windows 11 del 22H2 sembra finalmente pronto, con la compagnia che non ha ancora avuto modo di annunciare in via ufficiale la data d’uscita in cui questo arriverà nei computer, ma in ogni caso ha avuto modo di lasciare per strada degli importanti indizi. Parliamo nello specifico della pagina di supporto ufficiale, dove viene indicato, come ripreso da TechRadar, che i produttori avranno modo di lanciare sul mercato dei device che offrono compatibilità all’aggiornamento dello scorso anno fino alla giornata del 5 settembre.

Nonostante non si tratti di certo di un annuncio della data d’uscita ufficiale, abbiamo a che fare con un indizio particolarmente consistente, il quale infatti sottolinea che il nuovo update potrebbe giungere nel corso del mese di ottobre, permettendo quindi agli utenti di migliorare le potenzialità del proprio OS solamente nel giro di qualche mese.

Il nuovo update è noto come Sun Valley 2, e anche se al momento non ci sono informazioni relative a quando questo verrà rilasciato, sappiamo che il tutto dovrebbe portare dei grossi miglioramenti a quanto abbiamo visto fino a oggi con il sistema operativo aggiornato del colosso di Redmond. C’è da dire inoltre che un update nel corso del mese di ottobre 2022 non sarebbe di certo strano, considerando infatti che l’intero Windows 11 è stato rilasciato proprio a ottobre dello scorso anno, e che di conseguenza si tratterebbe di sicuro di un bel regalo di anniversario da parte della compagnia.

Non resta che attendere ancora qualche tempo al fine di scoprire maggiori dettagli sulla situazione, i quali con ottime probabilità verranno confermati da parte dell’azienda mentre ci avviciniamo al nuovo e atteso update, pronti a sapere in quale modo Microsoft punta a chiudere l’anno migliorando ancora le sue potenzialità.