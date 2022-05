The Umbrella Academy: ecco il quiz ufficiale Netflix sulla serie

In attesa della terza stagione in arrivo il 22 giugno, Netflix propone il video quiz ufficiale su The Umbrella Academy, il popolare serial supereroistico.

Chi è il creatore di The Umbrella Academy? Ricordate le canzoni topiche della prima stagione? E la sveglia di Luther sulla Luna? Mettete alla prova la vostra conoscenza dei fratelli Hargreeves in attesa del 22 giugno, data di uscita della terza stagione.

Senza scendere troppo in dettagli spoiler per chi non ha ancora visto la seconda stagione, sappiate solo che il supergruppo dei fratelli Hargreeves se la vedrà, ora, con la “concorrenza” di un altro istituto per ragazzi dotati di superpoteri: quello degli Sparrow, per l’appunto.

I protagonisti della terza stagione saranno, con tanti inevitabili e graditi ritorni, Elliot Page (Vanya Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castaneda (Diego Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Number Five), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Min, Colm Feore (Reginald Hargreeves), e Ritu Arya (Lila Pitts), mentre la Sparrow Academy sarà formata da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

La stagione 2 di The Umbrella Academy è stata una corsa sfrenata attraverso gli anni ’60, con la Guerra Fredda, l’assassinio di John F. Kennedy e la contro-cultura hippie, mentre gli Hargreeves si si sono impegnati a risistemare le cose. La seconda stagione ha avuto più sorprese della prima, e la terza stagione ne promette ancora di più, considerando che racconterà una storia completamente originale, visto che l’adattamento dei fumetti si è concluso con la seconda stagione.

