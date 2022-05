State of Play di giugno annunciato, data e orario dell’evento

Sony ha annunciato un nuovo State of Play che vedrà protagonisti i giochi realizzati dai partner terze parti e per il PS VR2. Ecco data ed orario dell'evento.

Sony ha annunciato l’arrivo di un nuovo State of Play. L’evento si terrà il 2 giugno 2022 alle 23:59, ora italiana, con una presentazione della durata di circa 30 minuti con novità e trailer dei giochi in arrivo su PS5 e PS4.

Come riportato dalle pagine del PlayStation Blog, il nuovo State of Play durerà all’incirca 30 minuti e sarà dedicato alle ultime novità provenienti dal mondo PlayStation con annunci delle software house di terze parti e aggiornamenti riguardo i prossimi giochi in sviluppo per PlayStation VR2.

I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2. Seguiteci su Twitch o su YouTube a partire dalle 23:59 CEST”, recita l’annuncio sul PlayStation Blog.

Uno dei possibili titoli presenti allo State of Play di giugno potrebbe essere Final Fantasy 16, visto e considerato che è da tempo che non riceviamo aggiornamenti sul gioco e che il nuovo trailer è ormai pronto per essere presentato, come ha sottolineato qualche settimana fa Naoki Yoshida. Potrebbe però esserci spazio anche per ulteriori aggiornamenti su Hogwarts Legacy, ad oggi ancora sprovvisto di data d’uscita, nonostante abbia già ricevuto ampio spazio in occasione dell’ultimo State of Play.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere il 2 giugno.