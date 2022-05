Ahsoka: la serie di Star Wars uscirà su Disney+ nel 2023

Durante la Star Wars Celebration è stato annunciato che la serie TV del franchise di Star Wars su Ahsoka uscirà nel 2023. Non sono state mostrate immagini o filmati riguardo alla produzione, però è stato fatto vedere un video in cui la protagonista Rosario Dawson appare in costume.

La stessa Rosario Dawson ha dichiarato in precedenza sulla sua partecipazione ad Ahsoka:

L’essere inserita all’interno di un universo, di un gruppo, di un mondo in cui anche con il passare degli anni posso esserne parte è un qualcosa di grandioso, e che mi fa sentire grata.

In esclusiva su Disney+ arriverà prossimamente Ahsoka, serie tv spin-off di The Mandalorian e focalizzata sul personaggio di Ahsoka Tano. La Jedi, che ha debuttato nella serie animata Clone Wars, in versione live action avrà ancora il volto di Rosario Dawson. La serie live action sarà il sequel della serie animata Star Wars: Rebels e vedrà la protagonista impegnata nella ricerca dell’ammiraglio Thrawn.

Il progetto arriva dopo che su Disney+ sono state già lanciate le serie TV The Mandalorian, The Book of Boba Fett, mentre da pochissimo ha fatto il suo debutto lo show su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor nei panni del popolare maestro Jedi. Prossimamente in uscita anche il telefilm Andor.