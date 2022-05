Samsung mostra i sensori da 200 MP in azione

Samsung ha di recente avuto modo di rilasciare degli approfondimenti in merito alla potenzialità dei sensori per telefoni del 200 megapixel, i quali al momento sembrano sempre più vicini. Sappiamo infatti che nel giro di qualche tempo, verosimilmente nel corso del mese di luglio, Motorola dovrebbe avere modo di rilasciare un dispositivo con questo tipo di sensore primario, seppur non ci siano ancora novità ufficiali in tal senso.

C’è da dire che Samsung è di sicuro pronta a sfruttare anch’essa questo tipo di tecnologia, come azienda leader nel settore degli smartphone che in genere tende sempre a restare particolarmente al passo con le innovazioni del mercato e a non rimanere indietro quando si tratta di migliorare i propri dispositivi sotto vari aspetti. Al fine di permettere agli utenti di capire le potenzialità di un sensore di questo tipo, è stato preso in considerazione un modello ISOCELL HP1 e attaccato su uno smartphone di prova, il quale all’effettivo risulta poco conto e non essenziale per quel che concerne i risultati del test.

Il tutto è stato presentato con un video che ha avuto modo di documentare come riportano le pagine di GizChina con un risultato davvero superlativo, con la compagnia pronta infatti anche a stampare quanto fotografato grazie al sensore di nuova generazione e a mostrare come la parte di dettaglio sia praticamente assente. Si tratta quindi di una tecnologia pronta a offrire davvero delle potenzialità assurde nel campo della fotografia, quando finalmente avrà modo di venire inserito su sempre più dispositivi, nonché ottimizzata grazie alle varie compagnie del settore che sfrutteranno nel tempo sensori da 200 MP.

Potete ammirare il video realizzato da parte della compagnia sudcoreano, e condiviso da parte di Ice Universe sulla piattaforma di Weibo, attraverso il seguente link.