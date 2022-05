Rich Flu: Daniel Brühl e Macaulay Culkin protagonisti del film thriller sul virus che uccide i ricchi

Due importanti interpreti come Daniel Brühl e Macaulay Culkin saranno i protagonisti del film thriller Rich Flu. Tra gli attori che faranno parte del cast abbiamo anche Rosamund Pike. Le riprese dovrebbeo iniziare entro l’autunno.

In Rich Flu una strana malattia colpisce alcune delle persone più ricche a livello globale, prima aggredendo i miliardari, e poi i multimilionari. Con il mondo entrato nel panico ci saranno persone che cercheranno di vendere il loro beni non trovando però degli acquirenti.

A scrivere la sceneggiatura di Rich Flu sono stati chiamati Pedro Rivero, Gaztelu-Urrutia e David Desola, con Sam Steiner che farà da supervisore. Sierra/Affinity detiene i diritti di vendita all’estero del lungometraggio che sta cercando acquirenti presso il Cannes Film Market.

I produttori di Rich Flu sono Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín che rappresentano il banner Fabula, che ha già lavorato a lungometraggi come Spencer, Jackie e No; Adrián Guerra e Núria Valls faranno da produttori attraverso la Nostromo Pictures; Nel progetto sono stati coinvolti anche Carlos Juárez, Galder Gaztelu-Urrutia e Albert Soler.

Ricordiamo che Daniel Brühl è di recente apparso in Falcon and the Winter Soldier, mentre Macaulay Culkin ha partecipato all’ultima stagione di American Horror Story.