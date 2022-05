Returnal: versione PC in arrivo? Il gioco è apparso su Steam

Su Steam è apparso un gioco chiamato "Oregon", che potrebbe essere il nome in codice per Returnal. L'esclusiva PS5 è in arrivo su PC?

È in arrivo la versione PC di Returnal? A suggerirlo sarebbe una lista presente nel database di Steam. Il sito SteamDB ha infatti registrato la presenza di un nuovo prodotto chiamato con il nome in codice “Oregon“. Accedendo alla pagina dedicata al gioco e visitando la sezione “History” è possibile trovare nella lista dei cambiamenti una serie di riferimenti piuttosto chiari a Returnal, come “Tower of Sisyphus” e “Atropos“, entrambe location che fanno parte dell’universo del gioco.

Ma non è finita qui poiché nei tag troviamo anche termini che sembrano riferirsi ancora una volta a Returnal come “Third-Person Shoot”, “Sci-Fi”, “Rogue-like”, “Shooter”, “Female Protagonist” e “Third Person”, giusto per citarne alcuni

Al momento non è stata rilasciata alcuna informazione ufficiale a riguardo, quindi vi consigliamo di prendere come sempre quanto riportato con le pinze. Sta di fatto che Returnal non sarebbe di certo la prima esclusiva PS5 ad approdare nell’ecostistema PC, pensiamo ad esempio a Horizon: Zero Dawn, God of War, Days Gone e la saga di Uncharted.

Insomma sembra che tutti gli indizi confermino l’arrivo di una versione PC di Returnal nel prossimo futuro. Per saperlo con certezza però non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Housemarque.