Qualcomm è fiduciosa sulla fascia alta, per il CEO continuerà a vendere

Nel corso del tempo abbiamo visto il mercato degli smartphone evolversi a vista d’occhio, fra dispositivi maggiormente performanti e novità di ogni tipo, come ad esempio quanto visto con gli smartphone pieghevoli. C’è da dire che nel tempo molti si sono chiesti se la situazione si troverà davanti a un blocco in futuro per quel che riguarda alcune fasce del mercato, con ad esempio i top di gamma che si trovano ad avere a che fare con device budget spesso pronti a reggere il passo.

Qualcomm, grazie alla voce del CEO Cristiano Amon, si è espressa positivamente sulla situazione, con l’uomo che ha infatti spiegato che a suo parere il mercato dei flagship e degli smartphone di fascia alta non si troverà davanti a delle diminuzioni, con gli attuali problemi che stanno tuttavia creando molteplici ritardi nelle produzioni. Tuttavia, sembra che gli utenti continueranno ancora per molto tempo a puntare al segmento high-end.

La dichiarazione può risultare a tratti conveniente per Qualcomm, nonostante l’esperienza del CEO, considerando infatti che si tratta di un’azienda specializzata proprio nei dispositivi di fascia alta, con comunque SoC di media e bassa gamma che non mancano di certo. Nonostante la continua rivalità con MediaTek per la compagnia che punta a ottenere una migliore posizione di rilievo, Qualcomm si trova senza ombra di dubbio in vantaggio per via dei molti produttori che considerano i suoi device di fascia alta, e un crollo della domanda risulterebbe di sicuro problematico per la compagnia in questione.

Ovviamente, si tratta di semplici anticipazioni in merito a come si muoverà il mercato da dover prendere con le pinze, visto che solo nei prossimi anni scopriremo se ci troveremo davanti a un crollo per quel che concerne la fascia alta.