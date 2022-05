Obi-Wan Kenobi: Volkswagen omaggia la serie con due ID.Buzz speciali

Volkswagen ha celebrato il debutto della serie TV Obi-Wan Kenobi con due edizioni specialissime dell’ID.Buzz, il suo nuovo furgoncino elettrico. Saranno esposte durante la Star Wars Celebration, che si sta tenendo in questi giorni ad Anaheim, in California.

Due versioni: una dedicata al lato chiaro della forza e l’altra quello oscuro. Rispettivamente basate sulla versione per passeggeri e quella commerciale del Volkswagen ID.Buzz.

I designer di Lucasfilm e Volkswagen hanno collaborato assieme alla creazione dei due veicoli. “Ci siamo divertiti moltissimi a studiare come il marchio Volkswagen e l’universo di Obi-Wan Kenobi avrebbero potuto incontrarsi”, ha raccontato Doug Chaing, dirigente della Lucasfilm.

“Stiamo unendo due forti marchi globali in questa collaborazione e generazioni di fan che sono cresciute con le rispettive icone”, gli ha fatto eco Klaus Zellmer, membro del Consiglio d’Amministrazione di Volkswagen.

Il Volkswagen ID.Buzz è ispirato al più celebre mini-bud della casa automobilistica tedesca. È completamente elettrico e debutterà nelle concessionarie di Volkswagen verso ottobre. Il veicolo sarà disponibile in due versioni: una per i consumatori, l’altra per le aziende, con un assetto da furgoncino per trasportare le merci. In futuro arriverà anche una versione con guida autonoma di Livello 4, il primo VW ID.Buzz con funzioni da robotaxi dovrebbe debuttare in Germania nel 2025.

Quanto a Obi-Wan Kenobi, la serie ha fatto il suo debutto nella giornata di oggi su Disney+, dove sono già disponibili i primi due episodi.