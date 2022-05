Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor disponibile per una seconda stagione

Nonostante non sia prevista una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, l’interprete Ewan McGregor sarebbe disponibile a lavorare a dei nuovi episodi della serie TV appena distribuita sulla piattaforma streaming Disney+.

Ewan McGregor ha dichiarato:

Questo interesse per una nuova stagione di Obi-Wan Kenobi viene anche dal fatto che Ewan McGregor sembra essersi trovato piuttosto bene a lavorare con la regista Deborah Chow. Ecco le sue parole:

Ho passato dei bei momenti a lavorare con Deborah, e sono stati fantastici anche gli altri attori, e la squadra di lavoro. Lavorare con loro è stato grandioso. Non vedevo l’ora di andare a lavoro ogni giorno, e per una produzione che richiede una lunga lavorazione, come in questo caso, è importante che ci sia tutto ciò. Ho amato fare questa esperienza.