Mario Strikers Battle League riceverà nuovi contenuti gratuiti post-lancio

Mario Strikers Battle League includerà nuovi contenuti post-lancio in formato gratuito. La conferma è stata condivisa direttamente da Nintendo su Twitter:

Preparatevi per tanta nuova azione senza freni dopo la pubblicazione di Mario Strikers Battle League, grazie all’arrivo di aggiornamenti post-lancio gratuiti, inclusi nuovi personaggi! Continuate a seguirci per più dettagli sugli aggiornamenti in futuro.

Il tweet in realtà non contiene informazioni più precise su quelli che saranno i contenuti aggiuntivi che verranno resi disponibili in formato gratuito, ma arriva la conferma che saranno introdotti anche nuovi personaggi. Vi ricordiamo che da oggi è possibile scaricare dal Nintendo eShop anche la demo del gioco che vi permetterà di prendere familiarità con i comandi e con le abilità dei personaggi grazie ad una modalità allenamento e di sfidare i vostri amici con la modalità match a squadre.

Be ready for more no-holds-barred Strike action following the launch of #MarioStrikers: Battle League, as there are free post-launch updates coming, including new characters!

Keep an eye out for more details on updates in the future. pic.twitter.com/MEDzNzlh5j

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 27, 2022