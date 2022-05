Mario Strikers: Battle League Football, disponibile la demo del gioco

Da oggi, venerdì 27 Maggio 2022, gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno scaricare “First Kick“, una piccola demo dedicata a Mario Strikers: Battle League Football, volta a far assaporare in anteprima agli appassionati le ultime novità di casa Strikers. Di seguito le date e gli orari in cui i giocatori potranno sfidarsi nella principale modalità online:

abato 4 giugno 05:00-06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00-14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00-22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00-06:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00-14:00 CEST

Già disponibile per il download su Nintendo eShop, la demo include anche una modalità allenamento che permetterà ai giocatori di prendere familiarità con i comandi e le abilità dei personaggi.

Annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio, il terzo episodio della serie calcistica con protagonista l’idraulico italiano ci permetterà di lanciarci in frenetiche partite cinque–contro-cinque simili al calcio in cui l’attacco si fonda molto sul dribbling, sui contrasti e sui tiri speciali. Nel gioco rivestirà un’enorme importanza anche l’equipaggiamento, che andrà ad influire sulle statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi, oltre che sull’aspetto.

Vi ricordiamo che Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile a partire dal prossimo 10 giugno in esclusiva su Nintendo Switch.