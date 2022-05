God of War Ragnarok: il merchandise ha svelato il mese di uscita del gioco?

Il mese di uscita di God of War: Ragnarok potrebbe essere stata svelato da del merchandising apparso ieri in rete.

Come segnalato da alcuni utenti inglesi, nelle scorse ore è apparso in rete del merchandising legato a God of War: Ragnarok. I prodotti, comparsi su GeekyZone, includono berretti, magliette e peluche, gran parte dei quali con data d’uscita fissata a settembre.

Considerando che molti dei prodotti in vendita riportano come data di uscita il 30 settembre, in molti hanno avanzato l’ipotesi che tale data potesse coincidere con l’effettiva data di uscita di God of War: Ragnarok. Una possibilità che non sembra poi così remota, visto e considerato che il gioco è stato di recente registrato in Corea, cosa che rende ancor più probabile l’uscita entro il 2022.

A batch of God Of War Ragnarok merchandise have been spotted on Geeky Zone in the UK with majority of them with having an September date. Source: https://t.co/VSLoeeNPLa pic.twitter.com/VW6hyeTJ0C — The_Marmolade (@the_marmolade) May 26, 2022

Ovviamente tali indiscrezioni non ci offrono alcuna certezza, tuttavia la data di lancio di questi prodotti a tema lascia credere che l’uscita del gioco è sì molto vicina e che potrebbe davvero coincidere con il periodo compreso tra fine settembre e ottobre. Per scoprirlo, non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sony.

Intanto vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5. Il gioco, sequel dell’acclamato God of War del 2018, vedrà Kratos e Atreus vagare per ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte, mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎