Family Reboot – Facciamo un Restart? Trailer e poster della serie su Disney+ dal 15 giugno

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della nuova serie originale Family Reboot – Facciamo un Restart?. Kelly Ripa, Mark Consuelos, Julian P. Hobbs e Elli Hakami sono i produttori esecutivi della serie composta da sei episodi, che segue delle vere famiglie mentre intraprendono un percorso unico per rinsaldare il loro legame. Family Reboot – Facciamo un Restart? sarà disponibile dal 15 giugno in esclusiva su Disney+.

La serie segue delle famiglie talmente impegnate nelle proprie vite individuali, da aver perso i contatti gli uni con gli altri. In ogni episodio, una famiglia metterà da parte, per un’intera settimana, i propri impegni, i dispositivi personali e ogni tipo di distrazione per intraprendere un viaggio guidato dagli esperti “Family Reboot” che si concentrerà sul riavvicinamento e sulla ricostruzione dei legami familiari. Queste famiglie concluderanno il loro viaggio completamente rigenerate: più connesse, più felici e pronte ad affrontare di nuovo le loro vite piene di impegni, ma con una prospettiva completamente nuova.

Family Reboot – Facciamo un Restart? è prodotto da Milojo Productions e Talos Films. Per Milojo Productions, Kelly Ripa, Mark Conseulos e Albert Bianchini sono i produttori esecutivi. Michael Halpern è il Director of Development. Per Talos Films, Julian P. Hobbs ed Elli Hakami sono i produttori esecutivi. Catherine Pappas è produttore esecutivo e showrunner.

Di seguito i dettagli degli episodi:

La famiglia che gioca con il lazo insieme, resta insieme

La famiglia Hernandez è così impegnata che riesce a malapena a trovare il tempo per cenare insieme: mamma Conisha è tornata sui banchi di scuola, il patrigno Alonzo è in Marina e il figlio maggiore Te’Vean si prepara per il college. Con la guida Arel Moodie, la famiglia si reca nel deserto per riallacciare i rapporti attraverso una serie di giochi divertenti ed esilaranti, come prendere al lazo finti bovini, che li avvicinano e li aiutano a ricordare i bei tempi.

La famiglia che balla insieme, resta insieme

I Wilsondebrianos sono estremamente impegnati da quando mamma Monique e papà Chevalo hanno lanciato la loro attività di hamburger da cortile, il che, ironicamente, rende quasi impossibile trovare il tempo di cenare con le figlie Ashley e Amber. Durante il loro viaggio verso una fattoria, la guida Spirit organizza giochi e balli divertenti per aiutarli a ricordare quanto siano importanti l’uno per l’altra.

La famiglia che cucina insieme, resta insieme

La famiglia Sherr-Garcia si ritrova a gestire molte situazioni differenti, il figlio Miles che va a scuola di teatro, la figlia Bette che è una ginnasta professionista, papà Estevan impegnato al lavoro e papà William che coordina il tutto. Durante il viaggio verso una fattoria, la guida Mike Dow crea una serie di giochi per ricordare alla famiglia quanto si conoscano bene l’un l’altro e quanto la buona cucina sia sempre stata il collante tra loro.

La famiglia che mantiene l’equilibrio insieme, resta insieme

La famiglia Barker si è appena trasferita dalla Pennsylvania alla Carolina del Nord per il lavoro di papà Dave, rendendo la loro vita un po’ sbilanciata. Le lunghe ore di lavoro per Dave e la nuova scuola per le figlie Emma e Lola fanno sì che mamma Lisa sia sempre impegnata. La guida di Family Reboot, Arel Moodie, organizza una serie di attività divertenti che li avvicinano e ricordano loro che la casa è dove si trova il cuore.

La famiglia che gioca con l’hula hoop insieme, resta insieme

La famiglia Marin è impegnata su più fronti, il padre Shawn che lavora a lungo, il figlio Tyler che fa i turni di notte, il figlio Ryan che va a scuola e la madre Becki che insegna a casa al figlio minore Griffin, e a malapena riescono a passare del tempo insieme. La guida Family Reboot Arel Moodie crea una serie di attività per ricordare loro che divertirsi in famiglia è la cosa più importante di tutte.

La famiglia che rimbalza insieme, resta insieme

La famiglia Strong è all’altezza del suo nome perché, oltre alla vita quotidiana, sta affrontando la nuova diagnosi di epilessia del figlio Bennett, che rappresenta un lavoro a tempo pieno per tutti loro. La guida Family Reboot Mike Dow crea una serie di attività divertenti che aiutano a ricordare alla famiglia che trovare momenti di svago e risate tra lo stress può fare una grande differenza, soprattutto a Disney World.

