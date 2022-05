Apple più severa sulle regole degli sviluppatori che parteciperanno alla WWDC22

Come confermato in via ufficiale e spiegato sulle pagine di GizChina, le restrizioni di Apple per chi parteciperà alla WWDC22 saranno più severe.

Con i casi di Covid che in moltissimi territori non tendono a diminuire, Apple ha deciso di irrigidirsi per quel che riguarda le politiche del suo nuovo evento fisico ormai imminente, nel corso del quale possiamo aspettarci molte novità.

Si parla di un’email inviata agli sviluppatori che parteciperanno al lieto evento, ai quali è stato nello specifico chiesto di procurarsi delle mascherine N95 per il loro tempo di permanenza, le quali dovranno ovviamente restare indossate.

Ci sarà anche la necessità di sottoporsi a un test rapido contro la malattia, caricando i risultati sul sito ufficiale di riferimento della compagnia ancora prima di presentarsi al parco del colosso. Ovviamente, si tratta di una buona notizia per tutti coloro che non vedono l’ora di poter partecipare all’evento in questione, che infatti avranno modo di sostare in un ambiente maggiormente sicuro, avendo a che fare con le novità della compagnia senza che manchino le dovute precauzioni necessarie.

Ovviamente, siamo in attesa di maggiori dettagli in merito ai contenuti che verranno approfonditi, mentre si parla fin da subito dell’annuncio del tanto atteso iOS 16 e di alcuni dispositivi fisici della serie Mac che potrebbero presentarsi.