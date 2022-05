Windows 11: le app Android arriveranno anche in Italia entro il 2022

Entro la fine del 2022, come di recente confermato in via ufficiale, anche nel mercato italiano sarà possibile utilizzare le app Android su Windows 11.

Una delle funzionalità maggiormente discusse di Windows 11, per fortuna in positivo, è quella che permette al sistema operativo della casa di Redmond di emulare le applicazioni Android, facendole girare correttamente su computer come se si trattasse di dispositivi con questo sistema operativo. La novità è stata a più riprese rinviata, con un debutto che alcuni utenti si aspettavano avvenisse con l’arrivo di Windows 11 sul mercato, ma che l’effettivo non è ancora arrivato.

C’è da dire che negli Stati Uniti, grazie alla partnership con Amazon, è possibile sfruttare lo Store digitale del colosso al fine di fruire di alcune app Android. Una notizia particolarmente intrigante in tal senso è stata riportato delle pagine di XDA-Developers, le quali hanno discusso di come finalmente la compagnia dovrebbe avere modo entro la fine del 2022 di implementare la funzionalità in questione per diversi altri paesi, fra cui anche per fortuna figura anche l’Italia.

I dispositivi con Windows 11 quindi nel giro di solamente qualche mese avranno modo di gestire al meglio le app Android grazie al relativo sottosistema implementate in via ufficiale da parte di Microsoft. Mentre si parla della possibilità di gestire le installazioni Android sul proprio computer con Windows 11, non abbiamo però ancora a che fare con una finestra di lancio maggiormente precisa che abbia modo di delineare la data o anche il mese in cui avremo a che fare con la feature in questione.

Di sicuro si tratta di una novità particolarmente attesa e che potrebbe avere modo di migliorare esponenzialmente le potenzialità del sistema operativo di Microsoft, e non resta infatti che attendere ulteriori notizie da parte della compagnia, che speriamo ebbe presto modo di commentare la situazione con informazioni più precisi in merito al debutto della funzionalità anche in Italia.