A breve Top: Gun Maverick arriverà nelle sale cinematografiche, e per questo motivo può essere interessante, oltre all’idea di scoprire o riscoprire l’iconico film cult, anche la possibilità di riprendere la filmografia di Tom Cruise per gustarsi alcuni lungometraggi di cui è stato protagonista. Ecco da dove nasce lo spunto per realizzare questo approfondimento sui 10 film da vedere con Tom Cruise protagonista.

Anticipiamo che in questa lista non metteremo i film della saga di Mission: Impossible, considerando la popolarità del franchise, ed il fatto che nell’approfondimento ci soffermeremo maggiormente su film di Tom Cruise che non hanno a che fare con delle saghe, con un’unica eccezione che troverete nel finale.

Risky Business (1983)

Si tratta del film che ha iniziato a far brillare la stella di Tom Cruise, all’epoca 21enne. Risky Business è una di quelle commedie americane che hanno dato lustro alle comedy statunitensi negli anni Ottanta, soprattutto in un periodo in cui le storie con protagonisti gli adolescenti furono capaci di creare dei veri e propri cult. In Risky Business Tom Cruise interpreta Joel, un diciottenne che, avendo per un certo periodo di tempo la casa libera, decide di invitare una squillo, e con lei avvia un’attività che porterà alla lunga ad affrontare diversi problemi.

Il giovane Tom Cruise mette in mostra tutto il proprio carisma e presenza sulla scena, ed in molti ricorderanno la scena in cui Joel in camicia ed in mutande canta e balla al ritmo di Old Time Rock & Roll in un momento del film divenuto iconico.

Rain Man – L’uomo della pioggia (1988)

Rain Man è uno dei primi film che hanno fatto cimentare Tom Cruise anche con i lungometraggi drammatici, con l’interprete che in quest’occasione ha trovato una spalla formidabile in Dustin Hoffman. Cruise veste i panni di Charlie Babbitt, un rivenditore di auto che, dopo la morte del padre scopre di avere un fratello autistico, a cui è stata assegnata l’intera eredità di famiglia. Sequestrandolo con il tentativo di avere in cambio l’eredità, Charlie instaurerà con il fratello un rapporto particolare che cambierà le sue intenzioni iniziali.

Rain Man è un lungometraggio che fin da subito ha ottenuto consensi da parte di pubblico e critica, considerando che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino, e che si è conquistato quattro premi Oscar per miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale. Un lungometraggio del genere non poteva non essere inserito nella lista dei 10 film con Tom Cruise da vedere.

Nato il quattro Luglio (1989)

Il film diretto da Oliver Stone è la trasposizione del racconto di Ron Kovic (l’ex marine divenuto nel tempo un attivista e scrittore impegnato per la pace). La storia di Ron è quella di un diciottenne che negli anni Sessanta decide di arruolarsi, e che nel 1967 viene inviato nel Vietnam. Qui il suo patriottismo inizierà a vacillare, e Ron scoprirà gli orrori della guerra, che influenzeranno profondamente il suo modo di approcciare la vita di ritorno dal Vietnamn.

Anche in questo caso parliamo di un film drammatico che è stato premiato, ottenendo due Oscar, uno per la migliore regia, e l’altro per il migliore montaggio. Ed anche Tom Cruise con questo lungometraggio si è guadagnato un Golden Globe come migliore attore drammatico.

Intervista col vampiro (1994)

Negli anni Novanta Tom Cruise era un sex symbol, e per questo film è stato affiancato da un’altra icona di bellezza al maschile, ovvero Brad Pitt. La storia di Intervista col Vampiro, tratta dalla saga di Anne Rice, mette al centro il personaggio di Louis, un uomo che a fine Settecento si ritrova privato della sua famiglia, e spinto dal desiderio di non vivere più. Sarà il vampiro Lestat de Lioncourt a offrirgli una prospettiva diversa, fatta di immortalità, facendo iniziare a Louis un percorso attraverso i secoli, alla ricerca del senso dell’essere un vampiro.

Tom Cruise in questo lungometraggio interpreta un personaggio in stile Lord Byron, dall’ascendente forte, e dalla personalità in grado di scuotere gli animi di chi ha intorno. Si tratta di un film e di una delle performance di Cruise che hanno maggiormente influenzato gli anni Novanta a livello cinematografico, generando un vero e proprio cult.

Jerry Maguire (1996)

L’incrocio tra sport, commedia, dramma e sentimenti rende Jerry Maguire un film degli anni Novanta indimenticabile.

In questa pellicola Tom Cruise veste i panni di un procuratore sportivo, che entrando in crisi con sé stesso e con il suo modo di lavorare, decide di dare più attenzione ai singoli giocatori di cui si occupa, e per questo viene licenziato dalla sua agenzia. Mettendosi in proprio, e con al fianco il solo professionista di Football Rod Tidwell, oltre che la sua segretaria, Jerry inizierà un percorso di cambiamento totale nell’approcciarsi alla vita.

La performance di Tom Cruise in Jerry Maguire ha fatto guadagnare all’interprete il Golden Globe come migliore attore protagonista. La scena in cui Jerry cerca di riconquistare la Dorothy di Renée Zellweger è diventata un simbolo tra i momenti romantici visti sullo schermo. Ed anche per questo Jerry Maguire merita di essere considerato tra i 10 migliori film con Tom Cruise.

Eyes Wide Shut (1997)

Tom Cruise può vantare il fatto di essere stato diretto da Stanley Kubrick. L’ultimo lungometraggio realizzato da quello che in molti considerano come il miglior regista della Storia mette al centro una relazione sentimentale controversa, e ad interpretare i protagonisti furono la coppia hollywoodiana più nota degli anni Novanta, formata dallo stesso Cruise e da Nicole Kidman. La storia di Eyes Wide Shut è tratta dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler.

Tom Cruise e Nicole Kidman vestono i panni di Bill e Alice, una coppia in crisi, che decide di sperimentare la sessualità fuori dal rapporto, in un girovagare notturno all’interno di una New York fatta di logge segrete, e feste dai riti particolari. La morte di Stanley Kubrick poco dopo la fine del montaggio rese ancora più alta l’attesa per l’uscita di Eyes Wide Shut. Il duo composto da Nicole Kidman e Tom Cruise rafforza ancora di più la credibilità di un lungometraggio criptico sotto diversi punti di vista, ma intenso, e capace di lasciare un segno, ancora una volta, solo come Stanley Kubrick sa fare.

Eyes Wide Shut è disponibile su Prime Video.

Magnolia (1999)

Continuiamo l’elenco dei 10 film di Tom Cruise da vedere, citando un altro lungometraggio in cui l’interprete è stato diretto da un grande filmmaker, quali è Paul Thomas Anderson. La storia vede come protagonisti diversi personaggi che vivono nella San Fernando Valley, che incrociano le loro vite e le esperienze traumatiche che le accompagneranno per una storia in cui il caos che porta ordine la fa da padrone. La pioggia di rane finale dà un ulteriore tocco straniante ed esistenzialista ad un lungometraggio che prova ulteriormente la capacità di Tom Cruise di essere un attore adatto ai blockbuster ed ai grandi film d’azione, ma anche per le pellicole d’autore.

Vanilla Sky (2001)

Cameron Crowe dirige Tom Cruise in un film che incrocia fantasia e realtà, raccontando la storia di David Aames, un affascinante ereditiere che si ritrova a subire le conseguenze dell’amore morboso di Julianna, una donna con cui condivide una relazione unicamente sessuale, che, ad un certo punto, deciderà di farla finita con la sua vita, portando con sé lo stesso David. Dopo l’incidente, che porta alla morte di Julianna, David si ritrova sfigurato e con un futuro completamente cambiato, e sarà questa la prova di vita più difficile da affrontare.

Vanilla Sky è l’ennesimo film che chiama Tom Cruise a mettersi alla prova con il cinema d’autore, e l’interprete ne esce fuori con una delle sue performance più suggestive, per un lungometraggio che è divenuto un cult del nuovo millennio.

Minority Report (2002)

Tratto da un racconto di Philip Dick il film Minority Report rimette Tom Cruise all’interno di uno spazio cinematografico a lui molto congeniale, quello del genere action. La storia è ambientata in un futuro lontano, quello del 2054, nella città di Washington, dove gli omicidi sono stati cancellati grazie al cosiddetto Precrime, uno strumento che permette di prevenire i reati prima che essi avvengano. Il capitano John Anderton coordina l’unità Precrime, che prima di essere estesa a livello nazionale sarà messa alla prova con un caso che metterà in discussione tutto il sistema della prevenzione dei reati.

Unire Tom Cruise e Steven Spielberg in un film tratto da un racconto di Philip Dick vale da solo la visione.

Minority Report è un lungometraggio riuscito, che è diventato negli anni un cult per quanto riguarda il cinema che mischia il thriller e la fantascienza.

Jack Reacher – La Prova decisiva (2012)

Jack Reacher è uno di quei film che confermano la capacità di Tom Cruise di inserirsi perfettamente all’interno delle dinamiche del cinema action. Direttamente dal romanzo di Lee Child viene raccontata la storia di Jack Reacher, un ex poliziotto militare, che si dovrà recare a Pittsburgh, in Pennsylvania, per partecipare alle indagini riguardo dei plurimi omicidi commessi da un cecchino con cui ha condiviso la guerra in Iraq. Reacher ha un conto in sospeso con il cecchino, ma la sua partecipazione alle indagini sarà decisiva per scoprire la verità sul pluriomicidio.

Jck Reacher – La Prova decisiva è disponibile su Netflix.