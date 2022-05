Ray Liotta addio: morto a 67 anni l’attore di Quei bravi ragazzi

L’attore statunitense Ray Liotta è morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Domenicana, dove si trovava per le riprese del film Dangerous Waters.

Una carriera densa, la sua, cominciata coi serial tv e poi sviluppatasi anche al cinema, con ruoli sempre diversi ma impattanti, anche in pellicole leggere e commedie. Il suo ruolo più indimenticabile, tuttavia, rimane probabilmente quello che gli ha riservato Martin Scorsese nel 1990 in Quei bravi ragazzi, indimenticabile pellicola con Robert De Niro e Joe Pesci.

La sua ultima interpretazione possiamo ammirarla in I molti santi del New Jersey, sequel cinematografico de I Soprano. Non sappiamo, ora, il destino di Dangerous Waters, il film che stava girando attualmente.