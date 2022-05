Pixel Watch, una carrellata di nuove indiscrezioni rivelano tutto sullo smartwatch di Google

Google ha mostrato ufficialmente il suo Pixel Watch all'inizio di questo mese, eppure c'erano ancora molte cose che non conoscevamo. Fino ad oggi.

Google ha mostrato ufficialmente il suo Pixel Watch all’inizio di questo mese, eppure le cose che non sapevamo sullo smartwatch erano ancora tantissime. Fino ad oggi. 9to5Google ha pubblicato una carrellata di nuove informazioni sull’atteso Pixel Watch, a partire dal co-processore, che sarà il Cortex-M33: una soluzione a bassa potenzia, che aiuterà il chip principale senza aumentare i consumi.

Lo storage è di ben 32GB, mentre sono previsti 1,5GB di RAM. Tra le altre cose, il sito si è anche soffermato sui feedback aptici, che definisce come i migliori di qualsiasi altro smartwatch in commercio. Le vibrazioni saranno garantite da un motore estremamente avanzato.

Sono emerse nuove informazioni anche sull’esistenza di ben due versioni dello smartwatch con connettività LTE. Probabilmente dedicate a mercati o operatori mobile diversi. Infine, abbiamo anche la conferma che il Pixel Watch si ricaricherà tramite ingresso USB-C.

Il Pixel Watch è stato presentato come il primo smartwatch “creato dentro e fuori da Google”. Offre il meglio dell’ecosistema Wear OS, con il vantaggio di poter contare sull’arsenale di strumenti e sensori della Fitbit. Verrà messo in commercio ad autunno del 2022. Ha una corona tattile ed è possibile personalizzare il look del dispositivo grazie ai cinturini intercambiabili.