Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen gioca con i LEGO in una divertente intervista con un bambino

Hayden Christensen gioca con i LEGO e viene intervistato da un bambino travestito da Darth Vader in un video di promozione su Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi segna il ritorno di Hayden Christensen nell’iconico ruolo di Darth Vader nella serie sul maestro Jedi, disponibile in esclusiva su Disney+ da domani 27 maggio con i primi due episodi. Per questa occasione è stato realizzato un divertente video in cui Hayden (41 anni) si confida con il piccolo super-fan di Star Wars Inathi Rozani (10 anni). Una sorprendente intervista che mette alla prova l’attore di Anakin Skywalker e Darth Vader.

Ecco il video.

Nella divertente intervista, Hayden rivela come la nuova serie sia “fondamentalmente una grande partita a nascondino”, oltre a svelare i dettagli dello speciale abbigliamento Sith che lo tiene al fresco durante le riprese. Hayden ha inoltre rivelato il motivo per cui Ewan McGregor sia l’attore più divertente sul set e perché, tra tutti i personaggi dell’universo di Star Wars, Yoda sarebbe il suo compagno ideale per una cena.

Inathi, vestito con l’incredibile costume Rubies di Darth Vader, ha sfidato Hayden a costruire il set X-wing Fighter di Luke Skywalker di Lego, mentre lo interrogava sulla sua esperienza sul set. Ma il divertimento non finisce qui, perché l’interprete di Darth Vader ha anche dato prova delle sue capacità con la spada laser, insegnando a Inathi come manovrare la Spada Laser Lightsaber Forge Darth Vader di Hasbro.