Indiana Jones 5: Harrison Ford svela la prima foto ufficiale

Quello che forse è l’attore-simbolo della Lucas, Harrison Ford, è tornato sul palco della Star Wars Celebration, ma stavolta non nei panni di Han Solo: quest’anno è intervenuto per presentare la prima immagine ufficiale di Indiana Jones 5.

Introdotto dal mitico tema della saga, suonato dal vivo dall’orchestra diretta dal leggendario John Williams, Ford ha espresso la sua felicità nel ritrovare il grande musicista e nel far di nuovo parte di quell’universo, nonché di avere lavorato molto bene di nuovo insieme a Kathleen Kennedy e col regista James Mangold.

Della trama del film si sa attualmente ben poco, se non che se sarà ambientato in diversi luoghi del mondo e su (o attraverso) diversi piani temporali. Oltre a Harrison Ford, nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. L’uscita è prevista per il 30 giugno 2023.

