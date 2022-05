Il primo smartphone pieghevole di Google è stato rimandato… di nuovo

Se state aspettando con trepidazione il primo smartphone pieghevole di Google, beh, abbiamo una brutta notizia da darvi. Il Pixel Fold è stato rimandato ancora una volta. Lo sostengono due fonti autorevoli: l’analista Ross Young e il magazine coreano The Elec.

I motivi del posticipo? Semplicemente il prodotto non è ancora finito e i team che se ne stanno occupando hanno bisogno di alcuni mesi in più per presentare un dispositivo conforme alle aspettative dei consumatori. Secondo alcuni precedenti rumor, il primo smartphone pieghevole di Google sarebbe dovuto uscire verso la fine del 2022. Stando a Ross Young, ora bisognerà aspettare come minimo la primavera del 2023.

Sembra poi che Google avrebbe voluto mostrare una breve anteprima del Pixel Fold durante il Google I/O tenuto ad inizio maggio, assieme a quella del suo primo tablet. L’azienda avrebbe poi deciso di cancellare tutto all’ultimo momento: c’era il rischio di mostrare un design non ancora finito, o che comunque potrebbe venire stravolto significativamente nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che – secondo alcune voci – Google è ancora indecisa su che forma dare al dispositivo. L’azienda starebbe sperimentato due possibili soluzioni: il progetto Passport e il progetto Jumbojack. Il primo ha una piega verticale con apertura a conchiglia, come il Galaxy Z Flip, mentre il secondo si apre a libretto, come il Galaxy Fold.