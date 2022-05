Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ecco le date d’arrivo su Disney+ e in Home Video

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è nei cinema oramai da qualche settimana, con grande successo, ma con l’accorciarsi delle cosiddette finestre cinematografiche vedremo molto presto il film in Home Video, sia in Digital Download che in Blu-Ray e DVD… oltre che su Disney+.

Stando al trailer che vi mostriamo, difatti, la data d’uscita in versione Digital Download sui retailer digitali dovrebbe essere quella del 22 giugno, mentre l’Home Video fisico (perlomeno la versione Blu-Ray e 4K UltraHD) sarebbe quella del 26 luglio.

Doctor Strange 2 is coming to Disney Plus on June 22nd! The official German Insta page of Disney Plus has confirmed this! pic.twitter.com/Z8HsJUxr3G — Karim🇵🇸 (@DragonSkill01) May 19, 2022

E Disney+? Stando a quanto accaduto coi più recenti film MCU precedenti (nonché un post Instagram di Disney+ Germania ora cancellato) la finestra del mese e mezzo rispetto alla sala dovrebbe essere rispettata, e quindi il 22 giugno il film dovrebbe arrivare sulla piattaforma, anche se non c’è ancora l’ufficialità della cosa: sull’attuale lista dei nuovi contenuti previsti per giugno, difatti, non è contemplato.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vede nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

