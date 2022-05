Creed 3: rivelato il primo poster del film con Michael B. Jordan

Creed 3 riporterà Michael B. Jordan a indossare i panni di Donnie Creed, e sarà anche la prima volta che l’interprete si cimenterà alla regia di un lungometraggio. Grazie a Collider è stato rivelato il primo poster del film, che mostra il campione Donnie Creed.

Ecco l’immagine che è stata rivelata.

Dovrebbe essere anche il primo film del franchise di Rocky che non vedrà presente Sylvester Stallone ed il suo Rocky. Lo stesso Michael B. Jordan ha dichiarato qualche tempo fa sull’assenza di Stallone da Creed 3:

Sicuramente Sly farà sapere perché ha deciso di non esserci per Creed 3, però ci sarà sempre un po’ di Rocky in Adonis. Però è anche vero che questo è un franchise dedicato a Creed, e vogliamo costruire un mondo che prosegua il racconto attorno al personaggio, e che vada avanti. Ci sarà sempre rispetto e tantissimo affetto per ciò che ha creato, ma allo stesso tempo dobbiamo portare avanti l’universo di Adonis.