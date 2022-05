Amazon ha aperto il suo primo negozio di abbigliamento, si trova a Los Angeles

Amazon ha aperto un nuovo negozio fisico: vende abbigliamento e si trova a Los Angeles. Ovviamente non è un negozio come tutti gli altri e la tecnologia è al centro dell’esperienza d’acquisto del cliente.

Si chiama Amazon Style e non è chiaro se si tratta di un esperimento o se il colosso sia interessato a replicare questo modello anche altrove, creando una vera e propria catena di negozi fisici da affiancare a Whole Foods, Amazon Go e Amazon Fresh.

Il catalogo di Amazon Style offre un’ampia selezione di brand di marca: ci sono i jeans della Levi’s, le felpe di Tommy Hilfinger e della Champion, oltre che gli articoli di decine di altri brand diversi. A scanso di equivoci, non funziona come i supermercati della catena Amazon Go: le casse ci sono e il cliente deve interfacciarsi con un commesso in carne ed ossa prima di uscire con i suoi acquisti.

In Amazon Style non è uguale a nessun altro negozio di abbigliamento: il cliente può selezionare i vestiti a cui è interessato utilizzando gli appositi codici QR. Non deve trascinare i vestiti da una sezione all’altra del negozio, vengono automaticamente recapitati nel camerino, dove potranno essere provati. La stessa cosa si fa per farli recapitare alla cassa. È possibile selezionare i vestiti da provare direttamente da casa, usando il sito di Amazon. La storia non cambia: il cliente li troverà ad aspettarlo in cassa oppure nel camerino.