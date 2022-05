Sandman: Neil Gaiman spiega perché Tom Ellis non farà Lucifer

Neil Gaiman ha rivelato i motivi per cui nella serie TV su Sandman il personaggio di Lucifer non è interpretato da Tom Ellis.

Un utente su Twitter ha fatto una domanda a Neil Gaiman in cui ha tirato fuori una suggestione che forse in molti avranno avuto: perché non è stato affidato a Tom Ellis il ruolo di Lucifer nella serie TV Netflix su Sandman? Neil Gaiman ha dato la sua risposta facendo notare l’intenzione di separare i due telefilm.

Ecco le parole di Neil Gaiman:

Perché il suo Lucifer, che è ispirato al Lucifer di Sandman, è molto lontano in termini di continuity da Sandman, considerandone anche il finale, e ciò permette un po’ a tutti di tornare in maniera più semplice alla versione del fumetto. E poi in questo modo non si ha possibilità di capire cosa andrà a fare questo Lucifer. Anche se Tom è adorabile.

Ricordiamo che Lucifer con Tom Ellis si è concluso con la sesta stagione. A vestire i panni del character in Sandman sarà, invece, Gwendoline Christie. La serie su Sandman non ha ancora una data d’uscita ufficiale, e ha un cast formato da Tom Sturridge (Dream of the Endless), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

Tra gli interpreti ci sono anche Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall) e Sandra James Young (Unity Kincaid).